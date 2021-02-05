طرق سهلة للوقاية من أمراض القلب والسكري.. تعرف عليها

ترتبط أمراض القلب والسكري من النوع الثاني بشكل كبير، وهناك عدة عوامل خطرة تساهم في الإصابة بهما.

وتعد أمراض القلب والسكري من الأمراض المزمنة الناتجة عن أسباب عديدة قد يولد بها الأشخاص أو لا يستطيعون تغييرها، مثل العمر والجنس والتاريخ العائلي، كما أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تساهم في الإصابة بهذه الأمراض.

ويمكن السيطرة على معظم عوامل الخطر الناتجة عن النظام الغذائي والنشاط البدني والتدخين، وهناك بعض الطرق السهلة التي يمكن من خلالها الوقاية من أمراض القلب والسكري، ومن ضمنها:

الابتعاد عن الأطعمة غير الصحية

يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في الوقاية من الأمراض المزمنة، وينبغي معرفة أن تناول الأطعمة غير الصحية كل فترة لن يؤدي إلى زيادة المخاطر، ولكن تناولها بشكل روتيني سيؤدي على الأرجح إلى ذلك.

تناول الخضروات والفواكه

تشير العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام المزيد من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والفاصولياء والمكسرات والقليل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والدهون المشبعة والسكر، لديهم انخفاض في معدلات الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

كما تساعد الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات على تحسين بكتيريا الأمعاء، حيث يرتبط انخفاض التنوع البكتيري بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 والالتهابات وارتفاع الكوليسترول.

النظام النباتي

يعتبر النظام الغذائي النباتي أحد الطرق الرئيسية لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة.

الابتعاد عن اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم الحمراء والمعالجة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ويسبب الإفراط في تناولها الإصابة بأمراض القلب والسكري وحتى بعض أنواع السرطان.

ويمكن استبدال اللحوم الحمراء بالفاصولياء والعدس، وهما يساعدان في تحسين مستويات السكر في الدم، وهو أمر هام للوقاية من مرض السكري، وكذلك يخفضان نسبة الكوليسترول وضغط الدم، وهما عاملان رئيسيان في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تناول الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة من أهم الأطعمة للوقاية من مرض السكري، وارتبط تناول الحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 11٪ و 7 % للرجال والنساء على التوالي.

ممارسة التمارين الرياضية

تقي التمارين من الأمراض المزمنة، ويمكن الذهاب في نزهة سريعة أو الركض أو حتى ركوب الدراجات لمدة 30 دقيقة يوميًا.