5 أسباب تؤدي إلى متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم.. تعرف عليها

تُسبب متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، للمصابين بها صعوبات في التنفس وتوقف التنفس فجأة أثناء النوم ليلا، وغالبًا ما تكون نتيجة ”الانسدادي النومي“، وهو انقطاع النفس عندما تسترخي عضلات الحلق وتغلق مجرى الهواء باللسان أثناء النوم.

ويمكن أن تؤدي المتلازمة إلى الإصابة بسكتة دماغية أو مرض في القلب أو فقدان الذاكرة، والأشخاص الأكثر عرضة لها هم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، والذين يعانون من مشاكل بالجيوب الأنفية أو انحراف في الحاجز الأنفي.

وهناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بمتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، وأبرزها 5 يجب الانتباه إليها.

زيادة الوزن

أحد عوامل الخطر الرئيسية لتوقف التنفس أثناء النوم هو زيادة الوزن، إذ تشير الدراسات إلى أن 70 % من الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم يعانون من زيادة في وزنهم.

الأدوية

يمكن للأدوية التي لها خصائص إرخاء العضلات أن تزيد من تفاقم انقطاع التنفس أثناء النوم، وإذا كان استهلاك المهدئات يسبب متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، يجب إبلاغ الطبيب والتشاور معه حول الاستخدام الآمن للأدوية.

وضعية النوم

يؤدي النوم على الظهر إلى انسداد مجرى الهواء عن طريق هبوط اللسان إلى الجزء الخلفي من الحلق، ما يؤدى إلى انسداد مجرى الهواء، ولتجنب ذلك يوصى بالنوم على الجانب أو على البطن على وسادة ترفع مستوى الرأس بما يقارب 6-4 سم فوق السرير.

تناول الكحول

من الممكن أن يسبب تناول الكحول قبل النوم إرخاء العضلات في الحلق، وبالتالي، فإن الكحول يجعل مجرى الهواء أكثر عرضة للانسداد ويزيد من حالة انقطاع التنفس أثناء النوم.

مشاكل صحية

إذا كان الشخص يعاني من تضخم في اللوزتين، أو انحراف في الحاجز الأنفي، أو مجرى الهواء أصغر من المعتاد، فقد يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الاضطراب، حتى الأطفال الذين يعانون من تضخم اللوزتين أو اللحمية يمكن أن يعانوا من توقف التنفس أثناء النوم.