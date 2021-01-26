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الإدارة الأمريكية: توفير لقاحات تكف...
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الإدارة الأمريكية: توفير لقاحات تكفي لتطعيم كل السكان بحلول نهاية الصيف

تعتزم الحكومة الأمريكية شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 ما يضمن أن يتوفر لديها ما يكفي لتطعيم كل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم

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المصدر: أ ف ب

تعتزم الحكومة الأمريكية شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 ما يضمن أن يتوفر لديها ما يكفي لتطعيم كل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف، وفق ما ذكر مسؤول أمريكي رفيع الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أنه يجري شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاحات من شركة فايزر و100 مليون أخرى من موديرنا، أي من الشركتين اللتين وافقت وكالة الدواء والغذاء الأمريكية ”أف دي آيه“ على لقاحيهما.

وأكّد المسؤول للصحافيين أنّه ”مع هذه الجرعات الإضافية، سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من اللقاحات لتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية هذا الصيف“، أي جميع سكان الولايات المتحدة.

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