إيران تقر استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي للوقاية من كورونا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن طهران اعتمدت استخدام لقاح (سبوتنيك في) الروسي، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم: ”سجلت سلطاتنا الصحية واعتمدت لقاح (سبوتنيك في) أمس، نأمل في المستقبل القريب أن نتمكن من شرائه إضافة إلى بدء إنتاجه بشكل مشترك“.

ومنع المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، الحكومة أوائل هذا الشهر من استيراد لقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين قال إنهما قد تسعيان لنشر عدوى المرض في دول أخرى.

وأظهرت بيانات الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن إيران سجلت أكثر من 1.38 مليون إصابة و 57560 وفاة بكورونا.