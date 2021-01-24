مصر تبدأ رسميا حملة التطعيم بلقاح "كورونا"

بدأت مصر، اليوم الأحد، رسميًا، حملة التطعيم باللقاح الصيني ”سينوفارم“ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث حصلت على 50 ألف جرعة منه، كهدية من دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل نحو أربعة أسابيع.

وتستهدف عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، وفقًا لما هو مقرر، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، حيث بدأ تطعيم الأطقم الطبية في مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، ثم يليه باقي المستشفيات.

وأعلنت هيئة الشراء الموحد في مصر، أمس السبت، عن التعاقد رسميًا، للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح ”أسترازينيكا“ ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، إنه قد تم التعاقد مع شركة R-pharma وشركة Serum Institute الهندية، المصنعتين للقاح فيروس كورونا ”أسترازينيكا – أكسفورد“؛ للحصول على 20 مليون جرعة.

وفي وقت سابق، تسلمت هيئة الدواء المصرية، أوراق لقاح ”أسترازينيكا- أكسفورد“، لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ، تمهيدًا لتوريده للبلاد.