تطوير أول جهاز بالعالم قابل للارتداء يراقب السكر في الدم‎ (صورة)

كشفت شركة ”كوانتوم أوبريشن إنك“، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، عن أول جهاز لقياس نسبة السكر في الدم غير جراحي في العالم قادر على القياس المستمر، خلال فعاليات الحدث الافتراضي CES 2021.

وتزعم الشركة أنها حلت واحدة من أكبر المشاكل في التكنولوجيا الطبية؛ وذلك عن طريق مراقبة الجلوكوز، يستخدم الجهاز الجديد القابل للارتداء تقنية الطيف الحاصلة على براءة اختراع للشركة لقياس الجلوكوز بدقة في مجرى دم الشخص عبر الجلد، دون الحاجة إلى استخدام إبرة.

باستخدام هذه التقنية، سيتمكن مرضى السكري من استبدال الروتين اليومي المتمثل في استخدام إبرة للقياسات بمجرد ربطها بجهاز يمكن ارتداؤه يشبه ساعة اليد.

يبدو الجهاز للوهلة الأول كساعة Apple Watch، ويتكون النموذج الأولي من مقياس طيف صغير يستخدم لفحص الدم لقياس الجلوكوز، كما يمكن استخدام هذه التقنية لقياس مجموعة متنوعة من العلامات الحيوية، بما في ذلك معدل ضربات القلب وتخطيط القلب الكهربائي (ECG).

وتقول الشركة إن خلطتها السرية تكمن في مواد التحليل الطيفي الحاصلة على براءة اختراع، والتي تم دمجها في الساعة وسوارها لاستخدامها، يحتاج مرتدوها ببساطة إلى تحريك الساعة وتنشيط المراقبة من القائمة، وبعد حوالي 20 ثانية يتم عرض البيانات.

بدوره، قال كازوما كاتو، الرئيس التنفيذي لشركة Quantum Operation :“حتى الآن، كان إدخال إبرة في إصبعك أو ذراعك هو الطريقة الوحيدة المتاحة لقياس مستوى الجلوكوز بدقة، وسوف يغير جهازنا هذا تلك العادة المؤلمة، مما يجعل الروتين اليومي المؤلم غير ضروري لجميع مرضى السكري“.

وأضاف كازوما كاتو: ”نتوقع بيع الجهاز لشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، فضلاً عن بناء منصة بيانات ضخمة دقيقة، وتقديم حلول أفضل للسيطرة على الأمراض وإدارتها“.