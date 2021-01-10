11 يناير

روسيا تعلن أن الجزائر أول دولة أفريقية تسجل لقاح "سبوتنيك في"

روسيا تعلن أن الجزائر أول دولة أفري...

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي للثروة السيادية، اليوم الأحد، أن الجزائر أول دولة أفريقية تسجل لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد. وكانت روسيا

المصدر: فريق التحرير

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أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي للثروة السيادية، اليوم الأحد، أن الجزائر أول دولة أفريقية تسجل لقاح ”سبوتنيك في“ المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكانت روسيا قالت الشهر الماضي إنها وقعت عقدا مع الجزائر لتزويدها باللقاح.