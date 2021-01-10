روسيا تعلن أن الجزائر أول دولة أفريقية تسجل لقاح "سبوتنيك في"

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أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي للثروة السيادية، اليوم الأحد، أن الجزائر أول دولة أفريقية تسجل لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد. وكانت روسيا