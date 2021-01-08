من بينها كثرة التبول.. علامات تنذرك بالحاجة إلى الامتناع عن تناول القهوة والكافيين

يعشق بعض الأشخاص تناول القهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين بسبب مذاقها والرغبة في زيادة الانتباه والتركيز، ويسبب شرب 4 أو 5 أكواب من القهوة؛ التوتر والقلق والانتباه الشديد، وفقًا للعديد من الدراسات.

كما يعمل شرب القهوة بشكل روتيني ومنتظم على فقدان السيطرة على العضلات جزئيًا، ويفقد السيطرة على القدرة على التبول.

ووفقًا للخبراء، فإن هناك العديد من الآثار الجانبية لشرب الكثير من القهوة ينبغي الحذر منها، وهي:

الصداع

عندما يتم تناول الكافيين بانتظام، يصبح الجسم معتمدًا على آثاره، ويقوم الكافيين بتضيق الأوعية الدموية التي تحيط بالدماغ، وبعد التوقف عن تناوله، تتضخم الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم حول الدماغ والضغط على الأعصاب المحيطة، وهو ما يسبب الصداع الشديد.

عدم القدرة على التحكم في التبول

يعتبر الكافيين مدرا للبول، ما يحفز المثانة ويجعل الشخص يذهب إلى الحمام بشكل متكرر ويفقده القدرة على التحكم في البول أيضًا.

تسارع دقات القلب



يسبب تناول الكافيين باستمرار، عدم انتظام دقات القلب، كما يصاحب ذلك بعض الأعراض مثل الحمى وانخفاض ضغط الدم وفرط نشاط الغدة الدرقية والتدخين والضغط المفاجئ.

ارتعاش العضلات

بسبب تناول المزيد من الكافيبن، تصبح المعاناة من الرعاش، الذي هو اضطراب عصبي يمكن أن يؤدي إلى ارتعاش الجسم بشكل خارج عن السيطرة، أمرًا واردًا، ويحدث غالبًا في اليدين خاصة عند القيام بمهام بسيطة.

الأرق

تؤثر مصادر الكافيين على النوم، حيث تعمل المشروبات المليئة بالكافيين والقهوة على تدمير جودة ونوعية النوم وتؤثر على ساعات النوم أيضًا.

العصبية

يرتبط استخدام الكافيين بمشاعر العصبية والقلق، كما تجعل الشخص يشعر بالتوتر والعصبية بشكل كبير، كما تتداخل مع جودة النوم أيضا.