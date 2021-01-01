احذر.. هذه العادات قد تعجل إصابتك بمرض الكلى المزمن

في دراسة حديثة أجرتها جامعة كانازاوا اليابانية، وجد باحثون أنه بجانب المسببات الشائعة، يمكن أن تساهم العادات الغذائية في الإصابة بمرض الكلى المزمن.

ووجد الباحثون أن عادة تخطي وجبة الإفطار وتأخير العشاء لها خطر أكبر من المتوقع، إذ وجدوا أنها تسبب العامل الرئيسي وراء الإصابة بمرض الكلى المزمن، وهو زيادة البروتين في البول والمعروف أيضًا باسم ”البيلة البروتينية“.

وحسبما ذكرته مجلة نوريدج، ركزت الدراسة على البيلة البروتينية، وفحص الفريق بيانات أكثر من 26 ألف مريض تزيد أعمارهم على 40 عامًا.

فحص الباحثون البيانات والحالات على مدار سنوات استنادًا على تحديد عادات غذائية غير صحية معينة، تشمل تخطي وجبة الإفطار 3 مرات أو أكثر في الأسبوع، وتأخير العشاء حوالي ساعتين قبل النوم بمعدل 3 مرات أو أكثر في الأسبوع، بجانب تناول الطعام بسرعة وتناول وجبة خفيفة في وقت متأخر بعد العشاء.

كشفت النتائج أنه بغضون 3 سنوات، أُصيب 10 % من المرضى بالبيلة البروتينية، ووجد الباحثون أن تخطي وجبة الإفطار وتأخير العشاء كانا الأكثر ارتباطا بزيادة خطر الإصابة بالبيلة البروتينية، وجاء ذلك بغض النظر عن أي تغيرات في الوزن.

تسلط هذه الدراسة الضوء على عوامل مختلفة غير متوقعة للإصابة بمرض الكلى المزمن، والذي عادة ما يرتبط بالسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

يجدر بالذكر أن لمرض الكلى المزمن مضاعفات عديدة تشمل احتباس السوائل في الجسم، بما في ذلك الرئتان، وفرط بوتاسيوم الدم وضعف العظام، بالإضافة إلى الأنيميا وأمراض القلب والأوعية الدموية.