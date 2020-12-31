في فصل الشتاء.. علاجات التهاب الجيوب الأنفية والشعب الهوائية دون طبيب

تتزايد مشاكل الجهاز التنفسي من التهاب للشعب الهوائية والجيوب الأنفية والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والجهاز التنفسي التحسسي خاصة في فصل الشتاء.

يعتبر الجهاز التنفسي، أحد أهم أجهزة الجسم كونه يزود الخلايا بالأكسجين الضروري للبقاء على قيد الحياة، ويخلصها من ثاني أكسيد الكربون الضار، وتتفاقم التهابات الشعب الهوائية في فصل الشتاء، خاصة عندما يقل تدفق الهواء والأكسجين إلى الرئتين؛ ما يتسبب في تراكم البلغم والمخاط في الشعب الهوائية بشكل كبير.

كما تصبح الجيوب الأنفية مشكلة كبيرة في فصل الشتاء، إذ يتسبب التهاب الجيوب الأنفية في حدوث مشاكل في الأنف المغلق وآلام الوجه ونزلات البرد وما إلى ذلك، ولهذا، ينصح الأطباء باستخدام العلاجات الطبيعية؛ ولكن إذا استمرت الأعراض فيجب عليك التوجه إلى الطبيب على الفور.

فيما يأتي أفضل 10 علاجات منزلية لالتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية:

الريحان

إن تناول أوراق الريحان النيئة أو عصير الريحان على معدة فارغة كل صباح أثبت أنه علاج مفيد لالتهاب الشعب الهوائية، يمكن أيضا إضافة القليل من العسل أو عصير الزنجبيل، ويمكنك صنع شاي الريحان عن طريق غليه مع الأوراق الطازجة وشربه مرتين في اليوم.

الكركم والحليب

ثبت أن مزيج الحليب والكركم -أيضا- أنه علاج مساعد لالتهاب الشعب الهوائية.. في كوب من الحليب، نضع ملعقة من الكركم ثم نقوم بغليها لبضع دقائق، يمكنك شربه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

إذ يزيل الكركم مع الحليب المخاط من تجاويف الأنف ويساعد على التخلص من انسداد الجيوب الأنفية، كما أنه مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.

الغرغرة بالماء والملح

يمكن للغرغرة بالماء المالح أن تخفف التهاب الحلق وتساعد في التخلص من المخاط الذي يغلف الحلق ويهيجه، يمكن إذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ ويتم ارتشاف كميات صغيرة من المحلول للغرغرة، يتم بصق الماء المالح ولا يجب ابتلاعه ويراعى تكرار الغرغرة بضع مرات في اليوم.

الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين له خصائص مضادة للالتهابات ويعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات، وأظهرت دراسة نشرت في مجلة “ Pharmacognosy Review“ العلمية، أن الثوم فعال في علاج التهاب الشعب الهوائية. ويمكن تناوله كفصوص طازجة أو مضافا إلى وجباتك الغذائية.

استنشاق البخار

يعد استنشاق بخار الماء علاجا منزليا فعالا؛ إذ يؤدي إلى تخفيف المخاط بحيث يمكن أن يخرج من الجسم بسهولة أكبر، ويعمل بخار الماء الساخن على إرخاء العضلات وتخفيف السعال، يتم غلي الماء في وعاء، ثم ينقل الوعاء على منضدة حيث يضع المريض منشفة فوق رأسه ويتكئ بذراعيه على المنضدة لاستنشاق البخار لمدة 10 دقائق على الأقل.

فيتامين C

يجب على مرضى الجيوب الأنفية تناول الحد الأقصى من فيتامين سي خلال فصل الشتاء، فيتامين سي مفيد جدا في القضاء على العدوى الموجودة في الجسم، إلى جانب ذلك، يمكن -أيضا- تقليل الالتهابات من الجسم.

شرب الكثير من الماء

يمكن أن يساعد شرب الماء على مدار اليوم في تخفيف المخاط في صدر المريض وبالتالي يتم التخلص منه أثناء السعال بسهولة، ويوصي الخبراء بشرب نحو 12 كوبا من الماء يوميا.

الزنجبيل

أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية، يحتوي الزنجبيل على مركب له خصائص مضادة للالتهابات والتي تساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي بصفة عامة والتهاب الشعب الهوائية بصفة خاصة. ويمكن تناول شاي الزنجبيل أو تناول قطع الزنجبيل النيئة أو إضافته إلى الطعام.

العسل والليمون

يمكن أن يساعد مشروب الليمون والعسل في تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال، يتميز العسل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في تهدئة الأغشية المخاطية المتهيجة والليمون كمادة مقشدة، يتم تسخين كوب من الماء ثم تعصر عليه نصف ليمونة ويتم مزجهما جيدا. ويضاف بعدئذ ملعقة صغيرة من العسل، يمكن تناول المشروب 3 مرات في اليوم.

حساء الدجاج الساخن

يحقق تناول وعاء من حساء الدجاج الساخن معجزات لعلاج التهاب الحلق وتقليل السعال. يحتوي حساء الدجاج على مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في تقليل أعراض التهاب الشعب الهوائية.