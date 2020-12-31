من إنتاح "سينوفارم".. الصين ترخص "بشروط" أول لقاح محلي لفيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلنت الصين اليوم الخميس أنها رخصت ”بشروط“ لتسويق أول لقاح محلي لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن نحو خمسة ملايين شخص ينتمون إلى فئات معرضة أكثر من غيرها لخطر الوباء، سبق وحقنوا بلقاحات مختلفة منذ الصيف.

وتبلغ فاعلية هذا اللقاح -وهو من إنتاح ”سينوفارم“ بالتعاون مع معهد المنتجات البيولوجية في بكين- أكثر من 79% على ما أعلنت مجموعة الصيدلة هذه.

وبناء على هذه النتائج ”وافقت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الـ 30 من كانون الأول/ديسمبر (..) على طلب تسجيل لقاح سيناوفارم (..) بشروط“، على ما أعلن المسؤول الكبير في هذه الهيئة شين شيفاي.

وأوضح أن على المختبر مواصلة تجاربه السريرية.

ورأى مساعد وزير الصحة، زينغ يكسين، أن الموافقة على تسويق اللقاح ستسمح بتحصين المجموعات المعرضة أكثر من غيرها للوباء، ولا سيما المسنون والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة. و“ستشمل المرحلة المقبلة تلقيح السكان برمتهم“.

وأشار إلى أن ثلاثة ملايين شخص حصلوا على لقاح منذ الـ 15 من كانون الأول/ديسمبر، دون أن يحدد أي لقاح استخدم.

وفي الصين، حيث ظهر الفيروس في نهاية 2019، جرى اختبار نحو 15 لقاحا على البشر، حسب منظمة الصحة العالمية.

وتحاول الدولة الآسيوية العملاقة منذ مطلع عام 2020 أن تكون في طليعة العالم في تطوير اللقاحات، وبفضل موارد مالية هائلة، لديها حاليا خمسة لقاحات في المرحلة الأخيرة من التجارب البشرية، أي أكثر من أي بلد آخر.

ويوصف لقاح مجموعة ”سينوفارم“ بأنه ”غير نشط“، أي أنه يستخدم طريقة تقليدية تقضي باستخدام فيروس ”قُتل“ لإثارة رد فعل مناعي لدى الشخص.