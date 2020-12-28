وفاة إسرائيلي بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، وفاة شخص عمره 75 عاما، بعد وقت قصير من تلقيه لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام الوزارة ”حيزي ليفي“ في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة إن شخصا كان يعاني من أمراض مزمنة، توفي بعد ساعات من تلقيه لقاح كورونا.

وأضاف: ”من غير المعروف ما إن كانت هناك علاقة بتلقي اللقاح، ولكن من نتائج الفحص الأولي، لا يبدو أن هناك علاقة كهذه“.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ إن المسن توفي بعد ساعة واحدة من تناوله اللقاح.

وأضافت أن المتوفى كان يعاني منذ سنوات من أمراض في القلب، وتعرض في السابق لعدة نوبات مرضية.