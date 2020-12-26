وصفات منزلية فعالة لتطهير الفم بدلًا من الأدوية

أفاد تقرير جديد لمجلة ”هيلث سايت“ الطبية، أن هنالك بدائل طبيعية وعضوية يمكن اللجوء إليها واستخدامها كبديل للأدوية المصنعة فيما يتعلق بنظافة وصحة الفم.

ويوضح التقرير مدى أهمية نظافة الفم، ويشدد على أن الإهمال في متابعة عملية النظافة يجعله عرضة للبكتيريا الضارة التي تؤثر بدورها سلبًا على الصحة، خاصة الكبد والكلى والمعدة، بالإضافة إلى مشكلات اللثة والأسنان وغير ذلك.

ويحث التقرير على استبدال غسول الفم الطبي بعلاجات منزلية عبر بعض المكونات المتوافرة في أي منزل كالآتي:

الغرغرة بالملح والماء

يوصي العديد من أطباء الأسنان باستخدام محلول من الماء والملح، أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى نصف كوب من الماء الدافئ وتغرغر به.

ويوضح التقرير أنه بإمكان المحلول التخلص من جميع الشوائب في فمك والبكتيريا أيضًا، افعل ذلك بشكل يومي.

زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند النقي إحدى الطرق المثالية لنظافة الأسنان واللثة، وإزالة الرواسب من الفم، لكن ستحتاج في سبيل ذلك إلى استخدام زيت جوز هند بكر، لذا عليك التأكد من شرائه من مصدر موثوق.

قم بالغرغرة بأخذ ملعقة صغيرة من الزيت لأكثر من مرة، واحرص على عدم ابتلاعه، ثم بعد ذلك اغسل فمك بالماء العادي، وسيبدو الأمر صعبًا في البداية ولكن مع الممارسة ستعتاده.

الزيوت الأساسية

تتميز الزيوت الأساسية مثل زيت القرنفل وزيت القرفة، بخصائص قوية وفعالة فيما يتعلق بتطهير الفم، تغرغر بكوب من الماء مضافة إليه نحو 10 قطرات من زيوت القرنفل والقرفة على التوالي، اخلط المزيج وخزنه في زجاجة، أضف نحو ملعقتين كبيرتين منه إلى نصف كوب من الماء واغسل به فمك.

صودا الخبز

يعد محلول صودا الخبز علاجًا طبيعيًا يغني عن اللجوء إلى غسول الفم الصناعي، خذ نصف كوب من الماء الدافئ وأضف إليه نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز، اغسل به فمك لبضع ثوانٍ ثم ابصق واغسل الفم بماء فاتر.