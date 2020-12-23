4 شركات تتوقع ثبوت فاعلية لقاحاتها مع سلالة كورونا الجديدة

تتوقع أريع شركات على الأقل أن تكون اللقاحات التي أنتجتها للوقاية من مرض كوفيد-19 فعالة ضد سلالة جديدة للفيروس سريعة الانتشار في بريطانيا ويجرون اختبارات ستوفر تأكيدا لتوقعاتهم في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية التي استغرقت أقل من عام، بالشراكة مع شركة فايزر الأمريكية، للحصول على موافقة على اللقاح، يوم الثلاثاء إنه يتوقع ”أن يظل اللقاح فعالا“.

كذلك تعتقد شركات مودرنا وكيورفاك الألمانية وأسترا زينيكا البريطانية أن اللقاحات التي طوروها ستنجح في مواجهة السلالة الجديدة للفيروس التي تسببت في فوضى ببريطانيا؛ ما أدى إلى موجة من حظر السفر التي تعطل التجارة مع أوروبا وتهدد بتعميق عزلة بريطانيا عن القارة.

وقال شاهين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف ”من المرجح بشدة من الناحية العلمية أن استجابة جهاز المناعة بواسطة هذا اللقاح يمكن أن تتعامل أيضا مع هذه السلالة للفيروس“.

وأضاف أن الحصول على إجابة نهائية سيحتاج إلى أسبوعين آخرين أو نحو ذلك من أجل الدراسة وجمع البيانات.

وتابع قائلا ”يحتوي اللقاح على ما يربو على 1270 حمضا أمينيا وتسعة منها وحسب تغيرت (في الفيروس المتحور). ويعني ذلك أن 99% من البروتين يظل كما هو دون تغير“.

والسلالة الجديدة قد تكون أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70% وقد تكون سببا أكبر للقلق على الأطفال.

وقال شاهين ”من حيث المبدأ، يتمثل جمال تقنية اللقاح في أن بمقدورنا أن نبدأ مباشرة في هندسة اللقاح على نحو يحاكي بشكل كامل هذا التحور الجديد“.

ومضي يقول ”سنكون قادرين على توفير لقاح جديد من الناحية الفنية خلال ستة أسابيع. وبالطبع، هذه ليست مسألة تقنية وحسب. علينا أن نتعامل مع الكيفية التي ستنظر بها الهيئات الرقابية للأمر“.

وبدأت شركة كيورفاك الألمانية المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية على لقاحها الأسبوع الماضي، وتقوم بشكل دائم بمراجعة السلالات التي قالت الشركة إنها أمر شائع مع انتشار الفيروس.

وقال باتريك فالانس؛ كبير المستشارين العلميين في بريطانيا يوم السبت: إن اللقاحات كافية على ما يبدو لتوليد استجابة مناعية لسلالة فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء: إنها ستعقد اجتماعا للأعضاء لمناقشة إستراتيجيات التصدي للتحور.