إيران: السلالة الجديدة لفيروس كورونا ظهرت لدينا منذ فترة

قالت مسؤولة إيرانية، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت مؤخراً في بريطانيا كانت موجودة في إيران منذ فترة بعدما أصبحت جميع مدن البلاد في الدائرة الحمراء الأمر الذي زاد من أعداد الوفيات والإصابات.

وأضافت عضو لجنة مكافحة كورونا في إيران، مينو محرز في مداخلة عبر التلفزيون الحكومي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ”السبب وراء تحول كل المدن الإيرانية إلى الدائرة الحمراء (تفشي الوباء) مؤخراً هو نفس السلالة الجديدة التي ظهرت مؤخراً في بريطانيا، وقد ظهرت لدينا منذ فترة طويلة، ولقد تمكنا من السيطرة عليه لحسن الحظ بسبب اجراءات الحظر“.

من جانبه، قال نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، لوكالة أنباء ”مهر“، بشأن إمكانية تشخيص الفيروس البريطاني، ”نعم يمكن تشخيصه عن طريق التحاليل بتفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) وكذلك اختبارات الدم“.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مركز المعلومات في لجنة ما يسمى بـ“تنفيذ أمر الإمام الخميني“ وهي مؤسسة إيرانية تابعة للمرشد علي خامنئي، عن تسجيل أكثر من 9 آلاف متطوع لاختبار اللقاح الإيراني الخاصة بفيروس كورونا.

وقال حجت نيكي مالكي في تغريدة له عبر ”تويتر“ ونقلتها وسائل إعلام رسمية، ”إنه بحلول الساعة 10:00 بتوقيت طهران (مساء الثلاثاء) اتصل 170 ألف و12 مواطناً بالرقم المخصص لتسجيل المتطوعين، وبعد تدقيق الشروط تمكنا من تحديد 9911 شخصاً تتوفر فيهم شروط اختبار اللقاح الإيراني“.

وبحسب ما ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، إن اختبار اللقاح الإيراني سيكون بداية الاسبوع المقبل بعدما تم حجز فندق بالعاصمة طهران لوضع الأشخاص المتطوعين لمدة اسبوعين، وهو لقاح كانت قالت طهران إنه أثبت فاعليته بعد اختباره على الحيوان.