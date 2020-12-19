باحثون يطورون اختبارا يتنبأ بأمراض العيون قبل ظهور الأعراض بـ 3 سنوات

استطاع باحثون من كلية لندن الجامعية بالتعاون مع مستشفى Western Eye، الذي تديره كلية امبريال كوليدج بلندن، تطوير اختبار جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يستطيع الكشف عن أمراض العيون قبل ثلاث سنوات من ظهور أعراضها.

ونشر موقع “ medical press “ الطبي، أن الاختبار الجديد DARC يكشف مبكرًا عن الإصابة بمرض التنكس البقعي الرطب AMD الذي تزداد احتمالية الإصابة به مع التقدم في العمر، وهو السبب الرئيسي وراء فقدان البصر لمن يتخطون سن الـ50 في مختلف دول العالم، مما يعطي المختصين الفرصة لاتباع العلاج المناسب والوقاية من فقدان البصر.



وأفاد الموقع بأن مرض التنكس البقعي يبدأ عندما لا يستطيع الأشخاص الرؤية بشكل واضح، وهذا الأمر قد يؤدي إلى فقدان البصر بشكل كامل، وهذا المرض هو نتاج نمو غير طبيعي للأوعية الدموية، التي تتسبب في تسرب كمية من السوائل لشبكية العين، وهذا المرض كان منذ 20 سنة ماضية لا يمكن علاجه، ولكن مع الاكتشاف المبكر له من الممكن أن يتوافر له علاج.

ووفقًا للموقع، فالاختبار الجديد DARC هو عبارة عن حقن في مجرى الدم عن طريق الذراع لوضع صبغة فلورية متصلة بخلايا شبكية العين.

وأكدت البروفيسورة ”فرانشيسكا كورديرو“، وهي الباحثة الرئيسية في الدراسة الجديدة، أن هذا الاختبار ساعدهم على كشف الإصابة بأمراض العيون، مثل التنكس البقعي، قبل الإصابة به لمدة تصل إلى 36 شهرًا.

ويأمل الفريق القائم على الابتكار أن تساعدهم التجارب السريرية في استخدام الابتكار الجديد DARC والمضاف إليه آليات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأمراض الأخرى.