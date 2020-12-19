19 ديسمبر

7 أطعمة ومشروبات لتخفيف الإمساك

7 أطعمة ومشروبات لتخفيف الإمساك

يحدث الإمساك عندما تشعر بصعوبة التبرز أو أن تقوم بعملية التبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، وتشمل أعراضه وجود البراز الصلب أو هو الشعور بأن المستقيم ليس فارغا

المصدر: أدهم الهلالي - إرم نيوز

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يحدث الإمساك عندما تشعر بصعوبة التبرز أو أن تقوم بعملية التبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع، وتشمل أعراضه وجود البراز الصلب أو هو الشعور بأن المستقيم ليس فارغا بشكل كامل بعد التبرز.

يمكن للإمساك أن يكون مؤقتا أو مزمنا. إذا كنت تعاني من الإمساك المزمن، فقد تحتاج إلى طلب المساعدة الطبية، ولكن يمكن أيضا تخفيف تلك الأعراض عبر تناول بعض الأطعمة.

الخوخ

يعد الخوخ ملينا طبيعيا لعلاج حالات الإمساك الحادة والمزمنة لاحتوائه على السوربيتول، كما أنه غني بالألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، وكلاهما مهم لعملية الهضم الطبيعية وتحسين الإمساك.

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البقول

تتميز البقول بغناها بالألياف، ما يجعلها خيارا رائعا لتخفيف الإمساك وتحسين الهضم. وتشمل الأنواع الشائعة من البقول الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس.

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القهوة

يمكن للقهوة أن تخفف من الإمساك، حيث تثير القناة الهضمية ومن ثم تساعد في تحريك عملية الهضم، كما يرجع تأثير القهوة الملين إلى إنتاج هرمون الجاسترين، ما يسرع نشاط القولون ويزيد من حركة الأمعاء.

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الماء

من أهم الأمور الطبيعية التي تساعد على علاج الإمساك أن يبقى الشخص رطبا للتخفيف من الإمساك، حيث تزيد ليونة البراز المتماسك ويجعل ذلك عملية خروجه أسهل.

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الحبوب الكاملة

يحتوي الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف، وتعد مثالية لعملية الهضم وبالتالي علاج الإمساك، مقارنة بالخبز الأبيض والمعكرونة والحبوب.

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بذور الكتان والشيا المطحونة

تعد بذور الكتان والشيا من البذور التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، وبحسب دراسات، اتضح أن أنهما يعملان على تخفيف أعراض الإمساك.

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البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا حية توجد في بعض الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية التي قد تساعد في حل مشكلات الجهاز الهضمي بشكل عام. يوجد البروبيوتيك في الأطعمة المخمرة التي تشمل الزبادي والملفوف والمخللات وغيرها.

كما تعمل البكتيريا ”الجيدة“ في البروبيوتيك على دعم نظام المناعة، والمساعدة في عملية الهضم.