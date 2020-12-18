ترامب يستبق إدارة الغذاء والدواء ويعلن الموافقة على لقاح "مودرنا" المضاد لكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عن ”الموافقة“ على لقاح مضاد لفيروس ”كوفيد-19″، تنتجه شركة مودرنا، بينما لم تصدر إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة حتى الآن أي إعلان بشأنه.

واجتمعت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الغذاء والدواء لمناقشة لقاح مودرنا أمس الخميس، ومن المتوقع أن تصدر الإدارة قرارها اليوم الجمعة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع الواصل الاجتماعي تويتر: ”تمت الموافقة بالإجماع على لقاح مودرنا.. سيبدأ التوزيع على الفور“.

وفي ذات السياق، تلقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الجمعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا فايزر/بايونتيك خلال بث تلفزيوني مباشر.

وقال بنس، الذي كان مكلفا في الأشهر الأخيرة بتنسيق جهود مكافحة الجائحة من البيت الأبيض: ”أنا سعيد لتلقي لقاح آمن وفاعل“.