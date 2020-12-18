هذه الأطعمة يجب تجنبها في بداية الإصابة بالأنفلونزا

ينصح خبراء الصحة في حال الإحساس ببداية أعراض الأنفلونزا، بأخذ قسط من الراحة وتناول المشروبات الدافئة والأطعمة المغذية، للحفاظ على قوة جهاز المناعة حتى يقاوم الجسم الفيروس.

هناك أطعمة ومشروبات معينة يمكن أن تزيد الأعراض سوءًا، لذا يجب الابتعاد عنها عندما يشعر الشخص أنه بدأ يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

الكحول

تعتبر الكحول مدرة للبول وهو ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بالجفاف إذا لم يتم شرب الماء، لذا إذا كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة، فينبغي تجنب الكحول تمامًا حتى لا تصاب بالجفاف.

الأطعمة الدهنية

في حال المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي نتيجة الإصابة بالأنفلونزا، يجب تجنب الأطعمة المقلية والدهنية، حيث تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، قد تتسبب في ضغط على الأمعاء.

الحليب

يعد الجدل الدائر حول ما إذا كان للألبان دور في تكوين المخاط أم لا غير محسوم على الإطلاق، ولكن إذا كانت هناك حالة من الاحتقان، فيجب تجنب تناول حليب البقر.

الأطعمة السكرية

من المعروف أن السكريات المضافة تسبب زيادة الالتهاب في الجسم، مما يثبط وظيفة المناعة؛ وبالتالي يجب تجنب الحلوى والكعك والأطعمة السكرية الأخرى حتى تهدأ الأعراض.

وبدلا من السكريات ينبغي تناول الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بفيتامين سي بما في ذلك البرتقال والفراولة.