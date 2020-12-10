كيف تتجنب التقاط عدوى "كورونا" داخل السيارة؟

أفادت دراسة علمية حديثة صادرة عن ”جامعة براون“ الأمريكية، نشرت في مجلة (science Advances)، بأن أفضل طريقة لتجنب الإصابة بعدوى فيروس ”كورونا“ المستجد داخل السيارة، هي فتح النوافذ للحد من انتشار العدوى.

وترى الدراسة أن الهباء الجوي المحمل بالمرض سواء من الراكب أو السائق يبقى داخل السيارة لفترة طويلة، وتعتبر السيارة من أسوأ الأماكن التي تنتشر فيها عدوى ”كورونا“، خاصة لو كانت مغلقة ومزدحمة بالركاب.

وتوصلت الدراسة، التي استخدمت المحاكاة الحاسوبية لتتبع تدفقات الهواء داخل سيارة صغيرة فيها شخصان، إلى أن إغلاق النوافذ وفتح السخان يحفزان انتشار العدوى بشدة، وكلما زاد عدد النوافذ المفتوحة قل انتشار العدوى.

وأظهرت الدراسة أن نماذج مختلفة من النوافذ المفتوحة تخلق تيارات هوائية مختلفة داخل السيارة يمكن أن تزيد أو تقلل من التعرض للهباء الجوي المتبقي، لافتة إلى ضرورة جلوس الراكب في المقعد الخلفي المقابل للراكب، مع فتح الشباكين المقابلين لكل واحد منهما.

وتقول الدراسة إن هذا النموذج يسمح للهواء بالدخول من الخلف حيث الضغط أعلى، ثم الدوران في ”كابينة“ السيارة، قبل الخروج من النافذة الأمامية، مع تأكيد الباحثين على أن الدراسة ليست بديلة للبس الكمامة وغيرها من الإجراءات الموصى بها لمقاومة انتشار الفيروس.