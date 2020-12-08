بريطانيا أول دولة غربية تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا

تبدأ بريطانيا طرح لقاح ”كوفيد-19“ الذي طورته شركتا ”فايزر“ و“بيونتك“، اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك أول دولة غربية تبدأ في التطعيم الجماعي للشعب، في ما أُطلق عليه نقطة تحول حاسمة في القضاء على فيروس ”كورونا“ المستجد.

وسيزيد التطعيم الجماعي من الأمل في احتمال وصول العالم إلى منعطف في مكافحة الوباء الذي دمر اقتصادات وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف مليون شخص، على الرغم من أن التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة والخدمات اللوجستية الصعبة ستحد من استخدامه في الوقت الحالي.

وبريطانيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من ”كوفيد-19″، إذ شهدت 61 ألف وفاة، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير مسار التيار من خلال طرح لقاح ”فايزر“ و“بيونتك“ قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وصدقت بريطانيا على اللقاح للاستخدام الطارئ منذ أقل من أسبوع، وستطرحه من خلال هيئة الصحة الوطنية.

وقال سايمون ستيفنز، رئيس هيئة الصحة الوطنية ”طرح اللقاح نقطة تحول حاسمة في المعركة مع الوباء“.

وطلبت بريطانيا في المجمل أربعين مليون جرعة من اللقاح، حيث سيحصل الفرد على جرعتين. ويكفي هذا العدد لتطعيم عشرين مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 67 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن يتم توفير قرابة 800 ألف جرعة في الأسبوع الأول، وستكون أولوية الحصول على اللقاح للذين يحصلون على الرعاية في المنزل ومقدمي الرعاية ومن تتجاوز أعمارهم 80 عاما وبعض العاملين في هيئة الصحة.

وإجمالا، طلبت بريطانيا 357 مليون جرعة من سبعة لقاحات مختلفة لكوفيد-19.