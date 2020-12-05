شركات أمريكية تتأهب لوجستيا لتوزيع لقاح فيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

تستعد الشركات الأمريكية لبذل جهد لوجستي ضخم للمساعدة في توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، التي ستصل قريبا وسيتطلب تخزينها درجات حرارة منخفضة للغاية.

وطلبت شركة صناعة السيارات ”فورد“ ثلاجات خاصة بها، بينما قالت شركة ”سميثفيلد“ العملاقة لصناعة اللحوم، إنها مستعدة لوضع غرف التجميد في مسالخها تحت تصرف جهود توزيع اللقاح.

ووضعت الشركات المتخصصة في إنتاج الحاويات العازلة في حالة تأهب لأسابيع بعد أن قالت شركتا ”فايزر“ و“بايونتيك“ إن اللقاح الذي تم تطويره بشكل مشترك يحتاج تخزينه إلى حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وتنتج شركة ”يو بي إس“ العملاقة للخدمات اللوجستية الأمريكية بالفعل 500 كيلوغرام من الثلج الجاف في الساعة في مستودعاتها، وطورت ثلاجات محمولة قادرة على تخزين اللقاحات في درجات حرارة تتراوح بين 15,5 إلى 44 درجة مئوية تحت الصفر.

كما دخلت الشركات التي لا ترتبط مباشرة بتصنيع اللقاحات أو تخزينها أو نقلها على الخط، وقالت المديرة الإدارية لشركة ”سميثفيلد“ كيرا لومباردو: ”قمنا بتقييم قدرات وسعة ثلاجاتنا بدرجات حرارة شديدة الانخفاض، ونحن مستعدون وراغبون في مساعدة الإدارات الصحية إذا أصبحت قدرات التخزين محدودة“.

وأضافت لومباردو، أن شركة تعليب اللحوم، التي أصيب عدد كبير من عمالها بالفيروس في العديد من المسالخ، مستعدة لمساعدة السلطات في توزيع اللقاح، لا سيما على العاملين في قطاع الزراعة والإمدادات الغذائية.

من جانبها، طلبت شركة ”فورد“ عشرات الثلاجات الشديدة التبريد تحسبا لوصول اللقاحات لتقدمها للموظفين الذين سيطلبونها عند توافرها.

وعندما بدأ الفيروس بالانتشار خلال الربيع في الولايات المتحدة، اضطرت الشركة إلى إغلاق مصانعها مؤقتا، ومنذ ذلك الحين، استأنفت المجموعة أنشطتها لكن مع أخذ احتياطات صحية صارمة.

وقال متحدث إن ”صحة وسلامة القوى العاملة لدينا هي أولويتنا القصوى“.

ولم تذهب ”جنرال موتورز“ إلى حد شراء ثلاجات، لكنها أكدت أنها على اتصال بوكالات الحكومة الأمريكية ومسؤولي الصحة ”للتنسيق حسب الحاجة عندما تكون خطط التوزيع متاحة“.

في غضون ذلك، أبلغت الشركة المصنعة للثلاجات ”سو-لو“ عن ”زيادة هائلة“ في طلبات الثلاجات التي يمكن أن تحافظ على درجات حرارة منخفضة تصل إلى حوالي 50 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال مدير المبيعات داني هينسلر؛ إن الشركة، التي تزود مراكز الصناعة والأبحاث، غرقت في الطلبات التي بدأت في أواخر أيلول/ سبتمبر، كما شهدت أيضا قفزة في الطلب على الثلاجات التي تصل إلى 5,5 درجات مئوية تحت الصفر، وهي مناسِبة لتخزين اللقاح الذي تصنعه شركة ”موديرنا“.

وأوضح هينسلر: ”لدينا الآن تراكم في الطلبات“، مضيفا: ”يعمل موظفونا ساعات عمل إضافية خمسة أيام في الأسبوع وأضفنا السبت إلى جدول الإنتاج“.