5 ديسمبر

انطلاق أول حملة تطعيم جماعية ضد كورونا في روسيا

انطلاق أول حملة تطعيم جماعية ضد كور...

أطلقت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال لقاح "سبوتنيكV"، على أن يكون التطعيم في المرحلة الأولى مخصصًا للفئات الأكثر

المصدر: إرم نيوز

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أطلقت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال لقاح ”سبوتنيكV“، على أن يكون التطعيم في المرحلة الأولى مخصصًا للفئات الأكثر تعرضًا للخطر من العاملين في التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية في المدينة.

وفتحت في العاصمة الروسية موسكو، 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

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وكان عمدة موسكو ”سيرغي سوبيانين“ أعلن، الجمعة، على موقعه الإلكتروني، أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيًا لتلقي التطعيم ضد الفيروس في موسكو خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل.

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