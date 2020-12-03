على عكس الشائع.. معقم اليدين الخالي من الكحول يقتل "كورونا"

منذ فجر وباء كورونا، حثت منظمة الصحة العالمية وجميع الهيئات الصحية في جميع دول العالم الجمهور على استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60% على الأقل من الكحول لقتل الفيروس المستجد.

وعلى عكس هذا المفهوم الشائع، أظهر بحث جديد أن البدائل التي لا تحتوي على كحول ثبتت فعاليتها في القضاء على فيروس كورونا.

وكشفت دراسة جديدة، بعد إجراء تجارب على أربعة منتجات مطهرة لا تحتوي على الكحول، أن ثلاثة منها قتلت 99.9 % من الفيروس في 15 دقيقة.

كما أجرى الباحثون القائمون على الدراسة مقارنة فعالية كلوريد البنزالكونيوم، الذي يشيع استخدامه في معقمات اليدين الخالية من الكحول، ومركبات أخرى.

وقال المؤلف الرئيس بنجامين أوجيلفي من جامعة بريغهام يونغ: ”تشير نتائجنا إلى أن معقم اليدين الخالي من الكحول ثبتت فعاليته في القضاء على فيروس كورونا، لذا، ينبغي استخدامه للسيطرة على هذا الفيروس المميت“.

وسبق أن ثبت أن معقمات اليدين الخالية من الكحول فعالة ضد الفيروسات الأخرى، بما في ذلك تلك التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، كما يمكن استخدام كلوريد البنزالكونيوم بتركيزات أقل بكثير، ولا يسبب الشعور بالحرق المألوف من استخدام معقم اليدين الكحولي.

وأضاف البروفيسور أوجيلفي: ”هذا البحث يمكن أن يجعل الحياة أسهل للأشخاص الذين يضطرون إلى تطهير اليدين كثيرًا، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، وللأشخاص الذين يتبعون إرشادات التعقيم“.

ونُشرت الورقة العلمية للدراسة في مجلة عدوى المستشفيات، وخلال التجربة قام الباحثون بوضع عينات من فيروس SARS-CoV-2 المسبب لـكوفيد-19 في أنبوب اختبار، ثم تم خلطها بمواد كيميائية مختلفة، بما في ذلك 0.2 في المائة من محلول كلوريد البنزالكونيوم.

ثم أوقف الباحثون التجارب ووضعوا الفيروس من أنبوب الاختبار على الخلايا الحية، وبعد العلاج بالمطهرات غير الكحولية، لم يتمكن الفيروس من إصابة الخلايا.

وتنص الإرشادات الرسمية الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء على أن ”أفضل طريقة لمنع انتشار العدوى وتقليل خطر الإصابة بالمرض هي غسل يديك بالماء والصابون العادي“.

ويعتقد الفريق الذي يقف وراء البحث الجديد أن النتائج التي توصلوا إليها ”قد توفر في الواقع تغييرًا في اتجاهات الحكومة حول معقم اليدين“.