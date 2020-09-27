5 علاجات منزلية بسيطة لالتهابات الفم لدى الأطفال

تعد التهابات وتقرحات الفم لدى الأطفال من أكثر المشاكل شيوعا، وتظهر عادة بسبب الفيروسات والبكتيريا أو بسبب مشاكل في الجهاز المناعي أو فقر الدم الفيروسي، وتسبب ألما شديدا.

ومن بين تلك العدوى الفطرية، عدوى القلاع الشائعة بين الأطفال، وتؤدي لظهور بقع بيضاء على اللسان والخدين، والأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض القلاع بسبب نظام المناعة، وتزدهر هذه العدوى في الأماكن الدافئة الرطبة.

العلاجات المنزلية لالتهابات الفم ومرض القلاع عند الأطفال:

الملح والماء

يعمل الملح كمطهر، لذا، خذي نصف ملعقة صغيرة من الملح وقومي بإذابته في كوب واحد من الماء الدافئ، بعد ذلك، استخدمي هذا المزيج برفق على المناطق المصابة بقطعة قطن.

صودا الخبز

تعد صودا الخبز المخففة مفيدة لتقليل أعراض التهابات الفم، بما في ذلك مرض القلاع عند الأطفال، قومي بإذابة نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب واحد من الماء الدافئ وضعي الخليط على القلاع بقطعة قطن.

زيت جوز الهند

يحتوي جوز الهند على حمض الكابريليك الذي يساعد على تخفيف الالتهابات، استخدمي قطعة قطن لوضع بعض زيت جوز الهند على الأماكن المصابة، لكن تأكدي من أن طفلك لا يعاني من حساسية تجاهه.

الزبادي

الزبادي الطبيعي مفيد للغاية بسبب وجود بكتيريا بروبيوتيك الصحية، لذا، قدمي لطفلك الزبادي غير المنكه وغير المحلى، إذا كان طفلك لا يستطيع تناول الزبادي، ضعي بعضا منه على الأماكن المصابة باستخدام قطعة قطن.

العسل

يخفف العسل من آلام القرح ويساعد على الاحتفاظ برطوبة الفم وتسريع عملية الشفاء، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات، وببساطة قومي بغمس قطعة من القطن في العسل وضعيها على المنطقة المصابة.