لبنان.. إصابة جبران باسيل بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الخارجية اللبناني السابق، وصهر الرئيس ميشال عون، جبران باسيل، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، في بيان، أنّ ”باسيل اكتشف البارحة مساء، أنه مصاب بفيروس كورونا، وقد استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل امس (السبت) ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضًا و مقبولًا“.

وأضاف: ”لقد أراد باسيل إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم أخيرًا، إذ لا يمكن الاتصال بهم فرادى، وللاعتذار منهم -أيضا- لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك“

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وتابع البيان: ”أنّ باسيل سيحجر نفسه طوعًا لحين تغلّبه على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوافرة“، شاكرًا ”مسبقا كل من يرغب بالاطمئنان عليه،‏ وهو لا يريد أن يزعج أحدًا، ويؤكد أنه ‏بحالة صحية جيدة، وسيلتقي الكثيرين إلكترونيًا“.