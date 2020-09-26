دراسة: طفح على اللسان يكشف الإصابة بفيروس "كورونا"

قالت دراسة طبية نشرت، اليوم السبت، إن ظهور طفح صغير على اللسان يمكن أن يكون نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب العوارض الأخرى المعروفة، مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأشارت الدراسة، التي نشرت في صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إلى أن الأطباء المعالجين لمرضى كورونا في أحد المستشفيات الميدانية في العاصمة الإسبانية مدريد، وجدوا أن أكثر من ربع المصابين يعانون من ظهور طفح جلدي أحمر أو أبيض على اللسان.

ولفتت الدراسة إلى أن الأطباء في ذلك المستشفى أخضعوا للدراسة جميع المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض كورونا، والذين يبلغ متوسط أعمارهم حوالي 56 سنة، تشكل النساء نسبة 58% منهم، وأنهم لاحظوا ظهور نتوءات وطفح جلدي على نحو ربعهم.

وقالت الدكتورة فيرونيك باتيل من كلية لندن الملكية التي أعدت الدراسة: ”توصلنا في التجارب والأبحاث التي أجريناها إلى أن ظهور طفح على اللسان وعلى الجلد بشكل عام يعتبر مؤشرا على الإصابة بكورونا أكثر من أعراض أخرى مثل الحمى والسعال، وخاصة لدى الأطفال، إذ إن طفلا من كل ستة أطفال يصاب بالطفح دون عوارض أخرى“.

وأفادت الدراسة بأن تجربة أخرى أجريت على عدد من المصابين بفيروس كورونا، توصلت إلى أن حوالي 9% منهم عانوا من تهيج بالجلد أو بأصابع أيديهم أو أرجلهم، وأن معدل الإصابة بتلك الأعراض بين الأطفال كان أكثر من الضعف.

بدورها، قالت مديرة جمعية طب الجلد البريطانية الدكتورة تانيا بليكر: ”وجدنا علاقة متزايدة بين بعض أنواع تهيجات الجلد والإصابة بفيروس كورونا، والحقيقة أن قدرتنا على تشخيص هذه الأنواع من التهيج تساعد بشكل حاسم في التقليل من تفشي كورونا“.