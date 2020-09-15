تسعة أطعمة ومشروبات يمكن أن تسبب الصداع.. تعرف عليها‎

الصداع ظاهرة شائعة عانينا منها جميعا، وغالبا ما تكون خطيرة، إلا أنها تسبب الكثير من الألم والانزعاج الذي قد يهدد روتين حياتنا.

ويعد قلة النوم والضوضاء العالية والتوتر من الأسباب الشائعة للصداع، ولكن هناك شيئا شائعا آخر، غالبا ما نفشل في التعرف عليه يمكن أن يؤدي إلى حدوث الصداع – نظامنا الغذائي.

تم ربط بعض الأطعمة بالتسبب في الصداع ويمكن أن يساعد تقليل هذه الأطعمة في تخفيف الألم، وفيما يلي قائمة ببعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب الصداع.

الكحول

تم ربط الكبريتات، التي تضاف إلى بعض أنواع النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى للحفاظ عليها طازجة، بالإصابة بالصداع النصفي، حتى لو كان مشروبك لا يحتوي على الكبريتات، فإن الجفاف الذي يسببه الكحول يمكن أن يسبب لك صداعا شديدا.

المشروبات الغازية والكولا

تم ربط المحليات الصناعية بالصداع والدوار وفقدان الذاكرة، على الرغم من أنه لا يصاب الجميع بالصداع بعد تناول صودا الدايت، إلا أنه قد يكون محفزا لبعض الأشخاص.

اللحوم المصنعة

تظل اللحوم المعالجة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد طازجة دائما، هل تساءلت يوما لماذا؟ وذلك لأن صانعي الطعام يستخدمون النترات والنتريت للحفاظ عليها، يمكن لهذه المركبات أن توسع الأوعية الدموية وبالتالي تسبب الصداع.

هذه اللحوم مملحة بشدة، ما قد يسبب الجفاف والصداع.

صلصة الصويا

تحتوى صلصة الصويا علي نسبة عالية جدا من الصوديوم، ما قد يؤدي إلى الجفاف، حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب الصداع.

الأطعمة التي تحتوي على مادة الغلوتامات أحادية الصوديوم

البروتين النباتي المتحلل، وهو محسن للنكهة، هو بروتين نباتي يتحلل كيميائيا إلى أحماض أمينية، ويمكن لأحد هذه الأحماض الأمينية، وهو حمض الجلوتاميك، إطلاق الغلوتامات الحرة، التي تنضم إلى الصوديوم الحر في جسمك وتشكل جلوتامات أحادية الصوديوم، التى بدورها تسبب الغثيان والصداع.

الأفوكادو

الأفوكادو من أصح الأطعمة التي لها فوائد صحية عديدة، ولكن بالنسبة للبعض قد يسبب الصداع، يحتوي على مادة التيرامين، التي تجبر الأوعية الدموية على الانقباض ثم التمدد، ما يؤدي إلى صداع شديد.

الموز

يعد الموز أحد أصح الوجبات الخفيفة، ويمكن أن يكون أيضا سببا للصداع.

الجبن

ويحتوي الجبن القديم على مادة التيرامين، التي تقيد الأوعية الدموية وتوسعها، ما يؤدي إلى صداع شديد.

العلكة

إذا كنت معتادا على مضغ العلكة كثيرا، فقد يكون هذا هو السبب وراء الصداع المتكرر، وفقا لدراسة، فإن الانقباض العضلي المطول في الرأس أو الرقبة يمكن أن يسبب الصداع.