5 علامات تشير إلى فقدان العضلات وليس الدهون.. احذر منها

تلعب العضلات دورا مهما في حرق الطاقة وفقدان الدهون، وكلما زادت عضلات الجسم، تزاد السعرات الحرارية التي ستحرقها.

لكن عند فقدان كتلة العضلات، يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على قوة الجسم، ويكون سببا في تراجع الأداء الوظيفي اليومي.

وفيما يأتي بعض العلامات التي تدل على فقدان العضلات بدلا من الدهون:-

الخمول خلال الأنشطة اليومية

يمكن أن يساهم عدم تناول الطعام بشكل صحيح في فقدان العضلات؛ ما قد يؤدي إلى ضعف الوظائف ويجعلك تشعر بالتعب طوال اليوم.

عدم القدرة على رفع الأثقال كما في السابق

أن يصبح الإنسان غير قادر على رفع الأثقال كما كان يفعل سابقا، أو بعبارة أخرى، يشعر بالإرهاق أكثر من المعتاد أثناء ممارسة التمارين.

فقدان الوزن بسرعة

يبدو فقدان الوزن بسرعة أمرا مثيرا، لكنه ليس جيدا للعضلات، لإنقاص الوزن بشكل فعال، عليك التحلي بالصبر والهدوء لتحقيق النتائج المرجوة.

عدم وجود تغييرات ملحوظة في الوزن

عند عدم رؤية أي تغيرات ملحوظة في الوزن، لكن ”الميزان“ يوضح خلاف ذلك، عندما تفقد الوزن، ولكن نسبة الدهون لديك لا تتزحزح، فهذا يعني على الأرجح أنك تفقد كتلة العضلات.

عدم القدرة على زيادة الوزن

إذا كنت غير قادر على زيادة الأوزان أو إحراز أي تقدم أثناء التمرين، فقد يكون ذلك علامة على أنك تفقد كتلة العضلات.