تعرف على أفضل العلاجات المنزلية لمرضى الربو

يسبب الربو ضيقا في مجرى الهواء لدى المصابين به؛ ما يجعل التنفس أكثر صعوبة، ورغم وجود الكثير من الأدوية لعلاج الربو، إلا أن العديد من الأشخاص يرون أن اتباع العلاجات المنزلية مثل: اليوغا أو الوخز بالإبر، أمر مفيد في خطة علاجهم.

وبحسب تقرير لموقع ”انسايدر“ الأمريكي، يمكن أن تساعد هذه العلاجات المنزلية في تخفيف الأعراض اليومية لمرضى الربو مثل: السعال، ومشاكل النوم.. وفيما يأتي بعض الطرق التي يمكن اتباعها:

تمارين التنفس

يتنفس المصابون بالربو بسرعة أكبر وبمدد زمنية مختلفة عن الأصحاء، وهو ما يسبب تراكم الهواء الفاسد في الرئة والتأثير على آلية عمل الحجاب الحاجز في التوسع وإدخال الأكسجين للجسم.

ويقول التقرير، إنه يمكن اتباع تمارين التنفس للمساعدة في التخلص من الهواء الفاسد وتدريب الحجاب الحاجز على التحرك بشكل طبيعي أثناء التنفس.

ويمكن أن تساعد تمارين التنفس -أيضا- في التحكم بشكل أكبر في التنفس، وهو أمر صعب على الأشخاص المصابين بالربو.

وبحسب التقرير فإنه من الجيد اتباع اثنين من أكثر التمارين شيوعا وهما: التنفس بالشفاه، والتنفس البطني، إذ يمكن ممارستهما من 5 إلى 10 دقائق كل يوم.

اليوغا

تشير بعض الأدلة إلى أن اليوغا يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الربو، ووجدت مراجعة نشِرت في عام 2016 أن مرضى الربو الذين مارسوا اليوغا لمدة أسبوعين شهدوا تحسنا في أعراضهم ونوعية حياتهم بشكل عام.

ويمكن أن تساعد اليوغا في تقليل التوتر، وهو سبب شائع للربو، كما تساعد اليوجا في تحسين وضعيتك؛ ما يجعل التنفس أسهل.

النظام الغذائي للربو

اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مرضى الربو، إذ يعد الربو مرضا التهابيا مزمنا، لذا فإن تناول الأطعمة التي تقاوم الالتهاب، أمر مهم في تخفيف أعراض الربو، ويوصي الأطباء باتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل: السبانخ، واللفت، والتوت، والحبوب الكاملة مثل: الشوفان والأرز البني، والأسماك الدهنية مثل: السلمون، والتونة، والمكسرات، والفاصوليا، والزبادي، والأطعمة المخمرة الأخرى.

فيما تؤدي بعض الأطعمة الأخرى إلى تفاقم أعراض الربو مثل: البابونج، كما يؤدي تناول الأطعمة التي تسبب الغازات أيضا إلى ظهور الأعراض مثل: البصل، والثوم، والفاصوليا، والمشروبات الغازية.

علاجات فعالة للربو

ويشمل هذا النوع من العلاجات، الكركم، إذ وجدت دراسة بسيطة نشِرت في عام 2014 أن الأشخاص الذين تناولوا كبسولات الكركم مرتين يوميا كان لديهم تنفس أفضل، كما أن الكركم له تأثيرات مضادة للالتهابات، كما يمكن استخدم العسل لعلاج السعال المصاحب للربو.