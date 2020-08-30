السعودية تسجل أقل عدد إصابات يومية بكورونا منذ منتصف أبريل

سجلت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا، منذ 16 نيسان/ أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الأحد، تسجيل 910 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمال عدد الإصابات، 314821 حالة.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة ”سبق“، فإن هذا أقل عدد إصابات يومية تسجله المملكة منذ أبريل الماضي.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في المملكة، إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3870 حالة وفاة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1226 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 289667 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21284 والحالات الحرجة 1545 حالة.