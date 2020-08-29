5 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.. تعرف عليها

يؤثر ما نأكله على صحتنا العامة والعقلية والجسدية والنفسية أيضا، لذا فمن الطبيعي أن يساهم النظام الغذائي الجيد في السيطرة على المشكلات الصحية بل وتلاشيها أحيانا.

ويعتقد معظم الخبراء، أن اتباع نظام غذائي عالي الدهون والسكر، قد يكون سببا للإصابة بمشاكل وسرطان البروستاتا، كما أن العديد من الأطعمة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذا المرض.

يعتبر سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال، وبالرغم من أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى علاج بسيط، إلا أن هناك أنواعا أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.. ويمكن تجنبها عن طريق إضافة الأطعمة الصحية إلى نظامك الغذائي والتي هي على النحو التالي:

الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة قوية تسمى ”الليكوبين“ والتي لها دور كبير في الوقاية من سرطان البروستاتا، وتقليل نمو الورم عند الأشخاص المصابين بالفعل بسرطان البروستاتا.

البروكلي

يحتوي البروكلي أيضا على مواد كيميائية نباتية مثل السلفورافان، والتي تستهدف الخلايا السرطانية بشكل انتقائي وتقتلها وتترك الخلايا السليمة في موضعها.

الشاي الأخضر

تقلل المركبات الخاصة في الشاي الأخضر، مثل الكاتيشين والزانثين وإيبيجالوكاتشين جاليت وغيرها من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عن طريق التأثير على نمو الورم وموت الخلايا السرطانية.

البقوليات

تحتوي البقوليات على مركبات نباتية نشطة تعرف باسم الفيتواستروجينات، التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، كما تحتوي على مضادات أكسدة تؤثر على تنظيم الهرمونات وموت الخلايا.

الرمان

يعتبر الرمان مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع الأمراض المزمنة المتعلقة بالإجهاد التأكسدي، كما يمكنه أيضا منع تكاثر خلايا سرطان البروستاتا.