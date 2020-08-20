محمد السادس: الوضع الصحي في المغرب مؤسف وقد نعود للحجر المشدد

وصف العاهل المغربي الملك محمد السادس، الوضع الصحي في بلده، بـ“المؤسف“، مشيرا إلى إمكانية إعادة فرض الحجر الصحي وتشديده في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وقال العاهل المغربي في كلمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي انطلقت لطرد المستعمر الفرنسي قبل 67 عاما، إنه بعد ”رفع الحجر الصحي تضاعف أكثر من 3 مرات عدد الإصابات المؤكدة والحالات الخطيرة وعدد الوفيات في وقت وجيز. مقارنة بفترة الحجر“.

وأوضح أن ”معدل الإصابات ضمن العاملين في القطاع الطبي، ارتفع من إصابة واحدة كل يوم خلال فترة الحجر الصحي ليصل مؤخرا إلى 10 إصابات“.

وأضاف: ”إذا استمرت هذه الأعداد في الارتفاع فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد-19 قد توصي بإعادة الحجر الصحي بل وتشديده“.

وبلغ عدد المصابين بمرض ”كوفيد-19“ في المغرب، منذ ظهور أول حالة بالبلاد في 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 47 ألفا و638 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 775.

وخفف المغرب إجراءات الحجر الصحي منذ يونيو/ حزيران، وأبقى على حالة الطوارئ الصحية، كما أغلق بعض المدن الكبرى بعد زيادة انتشار الوباء منها الدارالبيضاء ومراكش وطنجة.

وأغلقت الحكومة عددا من الشواطئ وفرضت غرامات على عدم وضع الكمامات وعلى السفر من وإلى المدن الخاضعة للحجر دون مبرر قانوني.

وحذر العاهل المغربي من أن إهمال الإلتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية سيرفع عدد المصابين وسيجعل المستشفيات غير قادرة على تحمل الوباء.