10 أغذية تجعلك تتغلب على الإرهاق وترفع طاقتك

مع وتيرة الحياة السريعة، لا يؤدي نقص الطاقة إلى إعاقة قدرتك على الوفاء بالتزامات العمل فحسب، بل قد يمنعك أيضًا، من الاستمتاع بحياتك مع أحبائك.

على الرغم من أن ”قائمة المهام“ الخاصة بك قد تتوسع باستمرار، إلا أن هناك أطعمة يمكن أن تدعمك بما يكفي من الطاقة لمتابعة ذلك، ووفقًا لموقع هيلث شوت، إليك 10 أطعمة ستساعدك على محاربة التعب، ورفع مستويات الطاقة لديك، لتبدأ بها:

الشوفان

يعد الشوفان مصدرًا ثابتًا للطاقة، كونه يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والكربوهيدرات المعقدة، مع جرعة مناسبة من البروتين. ويضمن هذا المزيج طاقة مستدامة لفترة أطول، مع معدل امتصاص ثابت وبطيء للسكر.

بذور الشيا

يمكن أن يكون الجفاف سببًا أساسيًا للإرهاق، بالنسبة لكثير من الناس، ويعتبر شرب الماء العادي مهمة شاقة تتطلب جهدًا، وتساعد بذور الشيا في الترطيب عن طريق امتصاص 10 أضعاف وزنها في الماء.

علاوة على ذلك، فهي تحتوي على النسبة الصحيحة من البروتينات والدهون والألياف الجيدة، لتمنحك دفعة من الطاقة، دون حدوث انهيار.

السبانخ

السبانخ غنية بفيتامين K والمغنيسيوم، كما أنها مصدر كبير لحمض الفوليك والحديد، والكميات الكافية من هذه الفيتامينات والمعادن الضرورية لإنتاج الطاقة.

البطيخ

كما ذكرنا مسبقًا، يمكن أن يؤثر الجفاف على مستويات الطاقة لدينا، والبطيخ هو فاكهه لذيذة للترطيب، تحتوي على 92٪ من الماء وتتكون أيضًا، من فيتامين ج وفيتامين أ ومضادات الأكسدة، التي يمكنها تجديد شباب الجسم، بينما تحارب الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة.

يحتوي البطيخ على الأحماض الأمينية L-citrulline، والتي قد تساعد في تقليل وجع العضلات، مما يجعلها فاكهة رائعة لعشاق اللياقة البدنية.

اللوز

اللوز مصدر كبير للبروتين عالي الجودة والألياف والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، كما أنه مليء بفيتامينات ب التي تساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة، كما أنه غني بالمغنيسيوم الذي يساعد في محاربة إجهاد العضلات.

الموز

تحتوي هذه الفاكهة المليئة بالبوتاسيوم على كمية جيدة من الألياف، والتي تعمل على إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم، وتعد مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمغنيسيوم ب التي تعتبر مغذيات رئيسية تنشيطية.

البيض

يحتوي البيض على بروتين عالي الجودة ودهون صحية، مما يجعلنا نشبع، ويمنحنا طاقة مستدامة طوال اليوم.

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا لمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المعززة للطاقة، بما في ذلك الحديد والكولين وفيتامين د وفيتامين ب 12.

التمور

يتم هضم التمور بسهولة من قبل الجسم، وتوفر دفعة فورية من الطاقة. إنها مصدر كبير للكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد.

ما عليك سوى نقع خمس أو سبع تمرات في نصف كوب من الماء ليلًا، وفي الصباح قم بتناوله. اشرب هذا الخليط مرتين على الأقل في الأسبوع للتخلص من التعب. يمكنك أيضًا، تناول وجبة خفيفة من التمر مع كوب من الحليب، للتغلب على التعب وتنشيط نفسك.

اشواغاندا

هذا هو واحد من أكثر الأعشاب أدابتوجينيك شعبية، والتي تساعد على تقليل مستويات الكورتيزول، وإذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، جرب اشواغاندا مع الحليب قبل وقت النوم، للحصول علي نوم مريح. كما أنه يساعد في تقليل القلق والالتهابات في الجسم، كما تستخدم أيضًا، لعلاج قصور الغدة الدرقية.

لقاح النحل

حبوب لقاح النحل، يمكن أن تعزز بشكل كبير الطاقة والقدرة على التحمل البدني، وتحتوي على نسبة عالية من فيتامينات ب والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، التي تسمى روتين والتي تعتبر أساسية في دعم الأوعية الدموية الصحية، وتحسين الدورة الدموية، ومكافحة الالتهابات.