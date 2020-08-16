علاجات منزلية مدعومة علميا لتهدئة السعال بشكل طبيعي

يعد السعال رد فعل طبيعيا عندما يهيج شيء ما في الحلق أو الشعب الهوائية، ينتج عنه طرد فجائي للهواء، وبهذا الأمر يعاون السعال الجسم على تنظيف الجهاز التنفسي والتخلص من المخاط والسوائل. لكن رغم ذلك لا يخلو من الشعور بالألم.

ومن أسباب السعال المعروفة، التهيج الذي ينتج عن مصادر خارجية مثل دخان السجائر، والالتهاب البكتيري والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية والربو، إلى جانب أمراض فيروسية مثل البرد أو الانفلونزا.

ينصح الأطباء بمعالجة أسباب السعال الناجم عن الربو والالتهابات والحساسية في الأماكن المتخصصة، كما يمكن لبعض العلاجات المنزلية المساعدة في تهدئة السعال، مثل:

تناول العسل

بسبب خصائصه المضادة للالتهاب، يعمل العسل – خاصة الداكن منه – على تعزيز جهاز المناعة بالجسم، وترطيب الشعب الهوائية، كما أن لزوجته الشديدة تغطي بطانة الحلق، ما يخفف من الألم أو الحكة بهذه المنطقة.

وأفادت إحدى الدراسات بأن العسل كان أكثر فاعلية في علاج السعال الليلي من أدوية ديكستروميتورفان المثبطة للسعال، التي لا ينصح بها بشكل عام للأطفال، خاصة دون سن 6 سنوات.

ويمكن تناول العسل بمفرده، كما أن إضافته إلى الشاي الدافئ قد تزيد من تأثيره المهدئ على الحلق.

وتحذر الدراسة من تناول العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام، لأنه يمكن أن يحتوي على بكتيريا تسبب تسمم الرضع، ورغم ندرة المرض فإنه قد يكون مهددا للحياة.

الغرغرة بالماء المالح

للغرغرة بالماء المالح تأثير قوي بشكل كبير على البكتيريا المسببة للالتهاب والسعال وإزالة التهيج، كما أن الغرغرة تلين المخاط داخل الحلق، وبالتالي خروجه من الجيوب الأنفية، ما يعجل بالشفاء.

ورغم استخدام أغلب المرضى الغرغرة بالماء الدافئ مع الملح، فإن للماء البارد نفس التأثير المهدئ للسعال.

الزنجبيل

إحدى فوائده الجمة أنه يمكن استخدامه كمكمل غذائي، حيث يعمل الزنجبيل على تخفيف السعال وتهدئة الألم، ولمزيد من إمكانيات تخفيف السعال، يمكن إضافته مع العسل والشاي.

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كما يتميز أيضا بطعمه الحار الذي يحفز إنتاج اللعاب ويمكن أن يساعد في تحسين جفاف الفم أو الحلق.

استنشاق البخار

يساعد استنشاق البخار في تخفيف احتقان الأنف، ما يجعل عملية تنفس الهواء أسهل، في حال إذا كنت تعاني من التهاب الأنف الذي يصاحب السعال، قم بالتخلص من المخاط المتراكم بالحلق عبر استنشاق المزيد من البخار، ما يرطب الحلق ويخفف أيضا.

يمكن استنشاق البخار من خلال إناء به ماء مغلي، عندما يبدأ الماء يتبخر، ارفعه عن الموقد وضع وجهك فوقه. وقم بوضع منشفة بإحكام على رأسك للاحتفاظ بالبخار. كما يمكن الاستعانة بجهاز ترطيب للهواء بغرفتك.

فلاتر لتنقية الهواء

تساعد أجهزة تنقية الهواء في إزالة المواد المسببة للحساسية داخل المنزل، التي تؤدي إلى العطس والسعال وسيلان الأنف، كما تمنحك بيئة هوائية نظيفة من دون بكتيريا أو غبار، ما يزيل أسباب الإصابة بالسعال.