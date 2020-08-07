إحصاء: وفيات كورونا في أمريكا أكثر من ضحايا "الإيدز" في 10 سنوات

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية تجاوز عدد ضحايا مرض نقص المناعة المكتسبة ”الإيدز“، في الـ10 سنوات الأولى من تفشي ذلك المرض القاتل.

وأشارت الصحف نقلا عن تقرير لجامعة ”جونز هوبكنز“ الأمريكية، إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 160104 حالة وفاة حتى صباح اليوم الجمعة، في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس ”الإيدز“ 159540 في الفترة بين عامي 1981 و1992″.

وأظهر تقرير الجامعة، التي ترصد تطورات وباء كورونا في العالم، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا تجاوز عدد ضحايا حوادث الطرق في الولايات المتحدة في السنوات الـ4 الماضية، حيثُ بلغت 147959 حالة وفاة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم الجمعة، نحو 4.889 مليون إصابة بالفيروس التاجي، في حين يمثل عدد الوفيات في أمريكا أكثر من 22% من إجمالي عدد الوفيات العالم جراء الفيروس ”الفتاك“.