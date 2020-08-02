إصابات كورونا تتجاوز 18 مليونا حول العالم

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة الـ18 مليون إصابة، في وقت بدأت تشهد فيه عدة دول لا سيما في الأمريكيتين وفي جنوب أفريقيا مجة جديدة من التفشي المقلق للفيروس.