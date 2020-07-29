الرياضة أولًا .. 5 عادات صحية تساعد على خفض ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى مضاعفات صحية شديدة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي، وفي بعض الأحيان قد لا يظهر ارتفاع ضغط الدم أي أعراض، لذلك يطلق عليه ”القاتل الصامت“.

ووفقا لموقع ”هيلث سايت“ الطبي، فإن نمط الحياة يلعب دورا مهما في علاج ارتفاع ضغط الدم، مركزا على خمس عادات صحية .

ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأشارت دراسة نُشرت في منظمة القلب الأمريكية، إلى أن النشاط البدني هو إستراتيجية مهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة بشكل معتدل لديهم خطر انخفاض ضغط الدم بنسبة 4 % مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك، في حين أن أولئك الذين مارسوا تمرينا عالي الكثافة لديهم خطر انخفاض ضغط الدم بنسبة 13 % أقل من أولئك الذين لم يمارسوا الرياضة.

اتباع نظام غذائي صحي

إن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم يساعد على التخلص من الدهون المشبعة والكوليسترول ويخفض ضغط الدم.

تقليل الصوديوم

حتى الانخفاض البسيط في الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل ضغط الدم .

ولتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي، اختر بدائل منخفضة الصوديوم للأطعمة والمشروبات التي تشتريها عادة، تناول القليل من الأطعمة المصنعة، لا تضيف الملح، حيث تحتوى كل 1 ملعقة صغيرة من الملح تحتوي على 2300 مجم من الصوديوم، ولهذا، استخدم الأعشاب أو البهارات لإضافة نكهة إلى طعامك.

الإقلاع عن التدخين

تزيد كل سيجارة تدخنها من ضغط دمك لعدة دقائق بعد الانتهاء، وبالتالي يساعد الإقلاع عن التدخين على عودة ضغط الدم إلى طبيعته، ويمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحتك العامة.

الحد من تناول الكافيين

الدور الذي يلعبه الكافيين في ضغط الدم لا يزال محل جدل، ويمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين نادرا ما يستهلكونه، لكن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام قد يعانون من تأثير ضئيل أو معدوم على ضغط الدم.

وعلى الرغم من أن التأثيرات طويلة المدى للكافيين على ضغط الدم ليست واضحة، إلا أنه من المحتمل أن يرتفع ضغط الدم قليلا.