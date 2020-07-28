"الصحة العالمية" تحذر: كورونا موجة كبيرة واحدة وليست موسمية

حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي، مشيرة إلى أن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطا موسمية.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف: إن ”الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم. ما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا فيروس جديد، وسلوك هذا الفيروس مختلف“.

ودعت هاريس إلى ”توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة“.

وأضافت أنه ”ستكون موجة كبيرة واحدة، وستتفاوت علوا وانخفاضا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة، وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك“.