فاوتشي: تفشي كورونا في أمريكا "وضع خطير"

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قال المسؤول الكبير بقطاع الصحة الأمريكي أنتوني فاوتشي الاثنين إن الوضع الحالي لتفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة "ليس جيدا حقا" و"وضع خطير علينا معالجته على الفور". وأثناء مقابلة مشتركة على الهواء عبر الإنترنت مع مدير