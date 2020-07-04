دعوة إلى تجربة علاج "الضغط الإبري" في زمن "كورونا"

يبحث الجميع عن أفضل الطرق لتحسين صحة الرئتين وتعزيز مناعتهما خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

وبصرف النظر عن التباعد الاجتماعي، وارتداء قناع الوجه والحفاظ على النظافة، فمن المهم الاعتناء بصحة الرئة في هذا الوقت، لذا، نصح التقرير بتجربة هذا العلاج بوساطة ”الضغط الإبري“، وفقا لما ذكرته صحيفة ”تايمز أوف إنديا“.

وأوضحت الصحيفة أن ”هذا العلاج يعتمد على مفهوم طاقة الحياة الذي يتدفق عبر خطوط الطول في الجسم؛ إذ يعتقد أن أي انسداد في تدفق الطاقة عبر هذه الخطوط يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة“.

وخط الطول الرئوي هو واحد من أهم المسارات التي تتكون من 12 مسار طول في جسم الإنسان، ويمكن أن يساعد الضغط اللطيف على هذه النقاط في تحسين صحة رئتيك وتعزيز مناعتك.

الترقوة

النقطة الأولى هي المساحة المجوفة الموجودة أسفل الترقوة، وتقع هذه النقطة بين الضلع الأول والثاني، ويمكنك تحديد هذه النقطة على كلا الجانبين، ثم مارس ضغطا خفيفا على هذه النقاط.

الأيدي

تقع النقطة الثانية في يدك، لذا ابسُطها بحيث تكون راحة اليد متجهة لأسفل، واضغط على شكل حرف الـ V الواقع بين شبكة إصبعي الإبهام والسبابة.

الكف أو راحة اليد

يمكن العثور على النقطة الثالثة على الوسادة اللحمية الموجودة على الكف بين المعصم ومفصل راحة اليد.

كيفية الضغط

اضغط ضغطا لطيفا على هذه النقاط الثلاث لمدة دقيقة إلى دقيقتين يوميا مرتين أو ثلاث مرات، وامسك نقاط الضغط بأطراف أصابعك لمدة 4-5 أنفاس ثم حررها، وكرر الشيء نفسه 5 مرات متتالية.