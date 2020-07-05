كيف يضر الضوء الأزرق للهاتف والكمبيوتر المحمول بصحتك؟

يعد الاستخدام المستمر للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، مسببا لمخاطر صحية بالغة على حياة الفرد، إذ يمكن للضوء الأزرق الذي ينبعث من الشاشات المتعددة أن يسبب بعض الأضرار الخطيرة للعين.

وتؤدي المداومة على وسائل التواصل الاجتماعي والجلوس أمام شاشات الكمبيوتر لساعات طويلة، إلى ضعف البصر، ويؤثر على صحتك العامة، حيث ينبعث من هذه الأجهزة ضوء أزرق يستطيع إتلاف عينيك.

ووفقا لدراسة أجراها علماء في جامعة توليدو، يمكن أن يؤدي الضوء الأزرق المنبعث من أدوات التكنولوجيا إلى الضمور البقعي، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر.

وفي التقرير التالي الذي أوردته صحيفة بينكفلا الهندية الصادرة بالإنجليزية، سنتعرف بالتفصيل على المزيد حول تلك الأضرار الناتجة عن ذلك.

ما هو الضوء الأزرق؟

تضم أشعة الشمس ألوانًا مختلفة، نراها على هيئة ضوء أبيض، ولكل لون طول موجي وتردد يعتمدان على طاقته؛ الأشعة الزرقاء لها أطوال موجية أقصر وطاقة أعلى، وهي تعد الأعلى طاقة بين نظيراتها، والأخطر كذلك.

ينبعث هذا الضوء من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وغيرها، ما يؤثر على الرؤية، ويسبب ضررًا للعينين.

وأظهرت العديد من الدراسات، أن التعرض للضوء الأزرق، يمكن أن يؤدي إلى إجهاد وتلف الشبكية.

ورغم أن العلماء في جامعة توليدو، وجدوا أن الضوء الأزرق يمكن أن يضر خلايا الشبكية، لكنهم لم يحددوا كم من الوقت يلزم المداومة على تلك العادات لتلفها.

كيف يؤثر ذلك على صحتك؟

بحسب الخبراء، لا تستطيع العيون حجب الضوء الأزرق الذي ينبعث من هذه الأجهزة، إذْ يمر عبر القرنية والعدسة، ويصل إلى شبكية العين، ويؤدي التعرض المستمر لها إلى الإضرار بالخلايا الشبكية، وتسبب مشاكل في الرؤية.