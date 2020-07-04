تقرير: الصين تنجح في السيطرة على موجة ثانية من كورونا

قالت مجلة ”تايم“ الأمريكية إن الصين يبدو أنها نجحت في السيطرة على موجة ثانية من فيروس كورونا بعد اكتشاف مئات الإصابات في العاصمة بكين الشهر الماضي.

وأضافت المجلة، في تقرير نشرته مساء الجمعة، أن السلطات الصحية الصينية قامت بإغلاق جزئي للمدينة لاحتواء الوباء بعد ظهور 328 حالة في إحدى أسواق اللحوم.

ولفتت إلى أن السلطات في العاصمة أبلغت عن اكتشاف حالة واحدة الأربعاء الماضي بعد قيامها بحملة فحوصات واسعة في منطقة سوق ”زنفادي“ حيث تم اكتشاف بعض الحالات في 11 حزيران/ يونيو الماضي.

وأوضح التقرير أن اكتشاف تلك الحالات جاء بعد 56 يوما من عدم ظهور أي إصابة في العاصمة إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة جديدة بين المصابين.

وقال مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى ”هواشان“ في مدينة شنغهاي زانغ ونهونغ: ”قدمت مدينة بكين مثالا واضحا على أن الصين بإمكانها تفادي موجة ثانية لفيروس كورونا سواء كانت محلية أو مستوردة، وذلك عن طريق استجابة فورية ومدروسة لاحتواء موجات جديدة من الأمراض المعدية“.

وأشار إلى أن أكثر من 7 ملايين مواطن تم إخضاعهم للفحص الطبي في حين تم إغلاق معظم المدارس والحانات وصالونات التجميل في عدد من المناطق.

وقالت ”تايم“ في تقريرها إن السلطات الصينية بدأت تطبيق قوانين جديدة تقضي بعزل أي شخص خالط مصابا بمرض ”كورونا“ لمدة 28 يوما، أي ضعف المدة المحددة، مضيفة: ”قد يبدو هذا الإجراء حذرا بشكل مفرط لكنه يعكس طبيعة هذه الدولة التي تأسست على تفضيل الجماعة على الفرد“.