سلطنة عمان تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الصحة العمانية في بيان أنها سجلت "143 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 منها اثنتان وأربعون (42) حالة لعمانيين، ومئة وحالة واحدة (101) لغير عمانيين". ووأضحت أن بذلك "يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2274) ألفين ومائتين وأربعاً وسبعين حالة". https://twitter.com/OmaniMOH/status/1255405245301170176