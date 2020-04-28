مصر تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة‎

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 260 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا جميعهم من المصريين، بالإضافة لتسجيل أعلى معدل وفيات يومي بـ 22 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة، أنه تم خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم من المصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

ونوهت وزارة الصحة المصرية في بيانها، أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.