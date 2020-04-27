باحثون: دواء قرحة المعدة يمكن أن يعالج كورونا

يواصل باحثون أمريكيون اختبار مدى قدرة عقار "فاموتيدين"، المستخدم لعلاج قرحة المعدة، جنبا إلى جنب مع هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، في التخفيف من أعراض وباء فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه العلماء للعثور على أدوية لوقف تقدم مرض كوفيد 19 القاتل، بعد أن بلغت أعداد الوفيات به حتى الآن 20732 حالة في المملكة المتحدة و55417 في الولايات المتحدة.

وشارك أكثر من 150 شخصا حتى الآن في الدراسة التي تجريها معاهد فاينشتاين للأبحاث الطبية، التابعة لشركة نورثويل هيلث، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست".

كما يعمل الباحثون وهم يحدوهم الأمل في أن يمثل عقار الفاموتيدين كرادع لمرض كورونا، على غرار الطريقة التي تمنع بها بعض الأدوية مضاعفات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وفي غضون ذلك، قال ديفيد باتينيللي، أحد مسؤولي نورثويل، في مقابلة لمجلة العلوم، إن "باحثيه أرادوا في البداية اختبار الفاموتيدين بمفرده، لكن مع وجود العدد الكبير من المرضى الذين يعالجون الآن بدواء هيدروكسي كلوروكوين في الولايات المتحدة، لم يكن لديهم ما يكفي من أماكن للاختبار".

وأكد المسؤول الطبي البارز، أنه سيتم مقارنة الأشخاص الذين تلقوا العلاج الذي جمع بين الفاموتيدين والهيدروكسي كلوروكوين، مع آخرين تناولوا علاج مكافحة الملاريا وحده.