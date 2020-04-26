رغم تفشي "كورونا" والتحذيرات الصحية .. إيران تعيد فتح مساجد ومواقع دينية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إعادة فتح المواقع الدينية والمساجد في بعض المدن التي تشهد انتشارا قليلا لفيروس كورونا المستجد، رغم تحذيرات مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية من خطورة التجمعات لا سيما الدينية وعدم اتباع خطة التباعد الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" عن روحاني قوله خلال جلسة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران: "سيتم إعادة فتح المساجد والمواقع الدينية المباركة وصلوات الجمعة في المناطق البيضاء، أي ذات الانتشار القليل لفيروس كورونا".

وأضاف روحاني: "سوف نعمل على تقسيم مدن ومناطق البلاد إلى 3 مناطق وفقا لمعدل الإصابة وتفشي فيروس كورونا وليس وفقا للتوزيع الجغرافي، حيث سيكون الترتيب طبق معدل تفشي الوباء من الأبيض للأصفر إلى الأحمر".

وناقض الرئيس الإيراني تصريحاته بإعادة فتح المساجد والأماكن الدينية التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لا سيما في شهر رمضان، حيث قال مخاطبا الإيرانيين: "إذا كنا نعاني من مشكلة صحية في ظل وباء خطير مثل كورونا فالحل الوحيد لدينا هو الرعاية الصحية، أي مراعاة التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية".

وأردف روحاني: "لا يُمكننا القول متى سوف ينتهي كورونا، إذ للأسف لا يوجد زمن محدد لانتهاء هذا الأمر أو حتى ظهور لقاح؛ ما يعني أن المواطن يتحمل وحده العبء كله". وفق ما نقلت عنه وكالة "إيرنا".

وكانت تقارير إخبارية كشفت، في وقت سابق، أن حكومة روحاني تراجعت في قرار إغلاق المواقع الدينية حتى منتصف مايو المقبل، ليكون أول مايو؛ وذلك بناء على طلب وضغط من مدير الحوزات العلمية بقم، علي رضا أعرافي.

ويأتي هذا القرار رغم ما أعلنته السلطات الإيرانية سابقا بإغلاق الأضرحة والمواقع الدينية الشهيرة بعد تفشي فيروس كورونا في مختلف المدن، وخاصة بعدما شوهد تردد العديد من المواطنين على هذه المواقع رغم خطورة التجمعات وتحذيرات السلطات من احتمالية نقل عدوى الفيروس نتيجة الاختلاط.