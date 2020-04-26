931 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

أعلت سنغافورة اليوم الأحد عن تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 إلى 13624 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم وهناك 15 إصابة جديدة من المقيمين بشكل دائم في سنغافورة.

وكان عدد الإصابات الجديدة أمس السبت 618.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة تشهد أحد أعلى معدلات الإصابة في آسيا، بسبب تفشي الأمراض في المساكن المكتظة التي يعيش فيها أكثر من 300 ألف عامل معظمهم من جنوب آسيا.‎