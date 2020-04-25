ارتفاع وفيات كورونا‎ في إيران إلى 5650

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 5650؛ بعد تسجيل 76 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن بلاده سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1134 حالة إصابة جديدة".
وأضاف أن إجمالي الإصابات جراء الفيروس وصل إلى 89 ألفا و328 حالة، بينهم 3096 مصابا بحالة صحية حرجة للغاية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن حكومته ستضطر إلى إحياء القيود وفرض المزيد من الإجراءات المشددة لمنع السفر، إذا وصل المرض إلى ذروته مرة أخرى.