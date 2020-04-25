ارتفاع وفيات كورونا‎ في إيران إلى 5650

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، يوم السبت، إن عدد الوفيات ارتفع في البلاد إلى 5650 بعد تسجيل 76 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح جهانبور في إفادة صحافية، اليوم، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 76 حالة وفاة جديدة في البلاد، بينما تم تسجيل 1134 حالة إصابة جديدة". وأضاف "أن عدد الوفيات ارتفع إلى 5650 بينما بلغ إجمالي الإصابات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد 89 ألفا و328 إصابة"، مؤكدا أن "هناك 3096 من المصابين يرقدون في مستشفيات البلاد وهم بحالة صحية حرجة للغاية". وفي سياق متصل، قال