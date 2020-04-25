دبي تطلق وحدة فحص متنقلة للكشف عن كورونا

أطلقت دبي وحدة فحص متنقلة للكشف عن فيروس كورونا، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الهمم.

ووفق صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، فإن "مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف طورت مركبة إسعاف وحولتها إلى وحدة فحص متنقلة، لدعم المسعفين والأطباء في مواجهة كورونا"، وذلك ضمن مبادرة "فحصك علينا"، التي تستهدف إجراء فحوصات لبعض أفراد المجتمع في أماكن إقامتهم.

وأضافت أن"وحدة الفحص تهدف إلى تجنيب المستهدفين عناء التوجه إلى المستشفيات لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا، إضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص".

وذكرت أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أعادت تصميم المركبة من الخارج والداخل، بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي لتنفيذ الفحص".

وتشمل التعديلات تحويل كابينة الإسعاف إلى مختبر طبي متنقل، يحتوي على عدد من الكراسي يمكن تعديل وضعيتها بما يتناسب مع إجراءات الفحص.

كما جُهزت بحقائب معلقة لحفظ المواد الطبية، الأمر الذي يسهّل على المسعفين التحكم في نقلها من مكان إلى آخر.

وتتضمن الوحدة أيضًا تقنيات ذكية وأجهزة متطورة، مثل جهاز التعقيم الذاتي لحماية المسعفين والمتعاملين، إضافة إلى كاميرا حرارية لرصد درجة الحرارة، مزودة بنظام الإحصاء الصحي (حصانة البيانات) مع قارئ الهوية الإماراتية.

ويتيح الاستغلال المنظم للمساحة المتوافرة في الكابينة للمسعفين أخذ البيانات، وإجراء المسحة بسهولة.

وسجلت الإمارات، أمس الجمعة، 8 حالات وفاة، و525 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، و123 حالة شفاء.